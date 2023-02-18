Новой команде Кержакова удалось уйти от поражения в матче 24-го тура чемпионата Кипра с "Эносисом" благодаря голу с пенальти на 89-й минуте.
– Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера "Кармиотиссы". Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. У Александра не было времени на то, чтобы поставить команде свою игру, внедрить тактику. Ничья в данном матче – хороший результат. Ведь наш соперник находится всего на девять очков ниже в турнирной таблице. Мы с нетерпением смотрим в будущее. Надеемся, что все наши цели будут выполнены, а наша команда станет боеспособной, – цитирует Антониуса "СЭ".
Александр Кержаков принял "Кармиотиссу" только в феврале. С 40-летним россиянином заключен контракт на полтора года с опцией продления. По итогам 24-х туров его команда располагается на десятом месте в национальном первенстве. В следующей встрече "Кармиотисса" 24 февраля на выезде сыграет с "Доксой", которая находится на две строчки ниже в таблице чемпионата Кипра. "Арис", цвета которого защищает российский нападающий Александр Кокорин, ведет борьбу за медали.
Генменеджер "Кармиотиссы" – о дебюте Кержакова: ничья хороший результат, ведь соперник всего на 9 очков ниже в таблице
Генменеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус оценил дебют Александра КержаковГенменеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус оценил дебют Александра Кержакова на посту главного тренера кипрской команды.а на посту главного тренера кипрской команды.
Фото: ФК "Кармиотисса"