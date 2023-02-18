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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
2 - 4 2 4
АрсеналЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
Фулхэм2 тайм
П1 1.69X 2.98П2 8.2
Ноттингем
0 - 1 0 1
Манчестер Сити2 тайм
П1 60X 10.5П2 1.07
Брентфорд
0 - 0 0 0
Кристал Пэлас2 тайм
П1 2.46X 2.26П2 5
Эвертон
0 - 0 0 0
Лидс Юнайтед2 тайм
П1 2.62X 2.28П2 4.3
Вулверхэмптон
0 - 0 0 0
Борнмут2 тайм
П1 2.08X 2.58П2 5.5
Челси
0 - 1 0 1
Саутгемптон2 тайм
П1 3.2X 3.1П2 2.4
Ньюкасл
20:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.6X 3.55П2 2.85

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
СельтаЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Реал Вальядолид1 тайм
Мальорка
20:30
ВильярреалНе начат
П1 3.25X 2.9П2 2.55
Осасуна
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5X 3.75П2 1.75

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
1 - 2 1 2
БолоньяЗавершен
Монца
20:00
МиланНе начат
П1 3.45X 3.3П2 2.23
Интер
22:45
УдинезеНе начат
П1 1.46X 4.7П2 7

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
2 - 1 2 1
Бавария2 тайм
П1 1.26X 4.8П2 20
Вольфсбург
0 - 1 0 1
РБ Лейпциг2 тайм
П1 44X 6.8П2 1.14
Штутгарт
3 - 0 3 0
Кельн2 тайм
Бохум
0 - 2 0 2
Фрайбург2 тайм
Айнтрахт
20:30
ВердерНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ницца
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 2.1X 3.35П2 3.65
Страсбург
23:00
АнжеНе начат
П1 1.92X 3.45П2 4.4
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Генменеджер "Кармиотиссы" – о дебюте Кержакова: ничья хороший результат, ведь соперник всего на 9 очков ниже в таблице

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Генменеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус оценил дебют Александра КержаковГенменеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус оценил дебют Александра Кержакова на посту главного тренера кипрской команды.а на посту главного тренера кипрской команды.
Фото: ФК "Кармиотисса"
Новой команде Кержакова удалось уйти от поражения в матче 24-го тура чемпионата Кипра с "Эносисом" благодаря голу с пенальти на 89-й минуте.

– Вчера была первая игра Кержакова на посту главного тренера "Кармиотиссы". Иногда дебюты служат для того, чтобы привыкнуть к новой лиге. У Александра не было времени на то, чтобы поставить команде свою игру, внедрить тактику. Ничья в данном матче – хороший результат. Ведь наш соперник находится всего на девять очков ниже в турнирной таблице. Мы с нетерпением смотрим в будущее. Надеемся, что все наши цели будут выполнены, а наша команда станет боеспособной, – цитирует Антониуса "СЭ".

Александр Кержаков принял "Кармиотиссу" только в феврале. С 40-летним россиянином заключен контракт на полтора года с опцией продления. По итогам 24-х туров его команда располагается на десятом месте в национальном первенстве. В следующей встрече "Кармиотисса" 24 февраля на выезде сыграет с "Доксой", которая находится на две строчки ниже в таблице чемпионата Кипра. "Арис", цвета которого защищает российский нападающий Александр Кокорин, ведет борьбу за медали.


Кармиотисса Кержаков А
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