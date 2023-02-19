"Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт. Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли. Сейчас, конечно, привыкаю, были первая установка, первые слова перед игрой, в перерыве, после матча, первая пресс-конференция. Это все было по-новому, ко всему нужно было привыкать, но проблем с этим никаких не возникает", — цитирует Кержакова "ТАСС".
Напомним, в начале февраля кипрский клуб "Кармиотисса" объявила о назначении на пост главного тренера клуба российского специалиста Александра Кержакова.
Для Кержакова это первый подобный опыт работы главным тренером в зарубежной команде. Он начал свою тренерскую карьеру осенью 2020 года, возглавив "Томь". Вторым клубом в его карьере стал "Нижний Новгород", который он покинул в июне 2022 года по истечении контракта. Будучи футболистом, Александру довелось защищать цвета испанской "Севильи" с 2006 по 2008 год и швейцарского "Цюриха", отправившись в полугодичную аренду из "Зенита" в 2015 году.
Кержаков - об установках на английском: будучи игроком в зарубежных командах, необязательно было столько говорить
Российский наставник "Кармиотиссы" Александр Кержаков рассказал о трудностях работы в кипрском клубе.
Фото: Globall Look Press