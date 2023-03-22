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Хайкин – о возвращении в "Буде-Глимт": я не получил шанса в "Бристоль Сити". Мои цели: еврокубки и топ-5 лиг Европы

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Российский вратарь Никита Хайкин объяснил решение уйти из английского "Бристоль Сити" и вернуться в норвежский "Буде-Глимт".
Фото: ФК "Буде-Глимт"
– У меня была мечта – попробовать себя в Англии. Появились варианты, мне захотелось поехать в "Бристоль Сити". В английском клубе ушел основной вратарь, и я был готов бороться за место в условиях здоровой конкуренции. Реальность оказалась иной – шанса я не получил. Можно понять тренера – он не менял победный состав. Но и меня такая ситуация не устраивала. В нужный момент на меня вышел "Буде-Глимт" и предложил более долгосрочный и выгодный проект – это было отличное предложение, от которого трудно было отказаться в тот момент.

Если в моей карьере вновь произойдут изменения, то это в первую очередь должно стать для меня шагом вперед. И, конечно, клуб должен получить от этого выгоду. Мои цели остались прежними: еврокубки и игра в лигах топ-5 Европы. Однако сейчас я мотивирован достигать успехов с "Буде-Глимт", как и раньше, – цитирует Хайкина "Чемпионат".

Накануне стало известно о возвращении российского голкипера Никиты Хайкина в норвежский "Буде-Глимт" из команды второго английского дивизиона "Бристоль Сити", за которую он не провел ни одного матча в Чемпионшипе. С именем 27-летнего россиянина связаны все последние успехи клуба из Буде на внутренней арене и в Лиге Европы, где норвежский коллектив совершил прорыв в минувшем сезоне.

До перехода в "Бристоль", состоявшегося несколько месяцев назад, Хайкин непрерывно выступал за "Буде-Глимт" с 2019 года. В 121 матче он 42 раза оставлял ворота на замке. В общей сложности россиянин 130 раз доставал мяч из сетки ворот.


Хайкин Бристоль Буде-Глимт
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