- Да, я слышал, что "Арис" хочет оставить Кокорина у себя и ведет переговоры с "Фиорентиной". Сколько в теории клуб может заплатить? Сложно сказать. Думаю, что один миллион евро - это потолок, но "Арис" постарается договориться за меньшую сумму, - передает слова Тцуриса "Евро-футбол".
Ранее появилась информация, что кипрский "Арис", за который выступает на правах аренды 32-летний российский форвард Александр Кокорин, начал переговоры с итальянской "Фиорентиной" о возможном полном выкупе трансфера нападающего. В текущем сезоне на счету Кокорина 23 матча за клуб во всех турнирах, 11 забитых мячей и 5 ассистентских действий.
Агент: миллион евро - потолок за Кокорина для "Ариса"
Кипрский футбольный агент Андреас Тцурис дал комментарий по информации о намерении "Ариса" выкупить у "Фиорентины" трансфер российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"