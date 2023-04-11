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Тренер "Ариса": Кержаков не сделал ошибку, поработав в "Кармиотиссе"

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Тренер "Ариса" Алексей Шпилевский уверен, что Александр Кержаков не совершил ошибку, поработав в "Кармиотиссе".
Фото ФК "Кармиотисса"
- Тренеров оценивают по результату. Если спортивные директора, владельцы не особо разбираются в футболе, происходит так называемая тренерская чехарда. Я знаю, что в этом клубе было очень много увольнений… Но опять-таки такой был вызов. Ошибкой это не было. Каждый опыт важен для тренера. Я подобное на себе тоже испытывал — это неприятно. Но он сделает из этого правильные выводы.

Александр Кержаков проработал главным тренером кипрской "Кармиотиссы" всего два месяца, после чего принял решение покинуть клуб. В одном из своих интервью экс-нападающий сборной России заявлял, что покинул Кипр из-за непрофессиональной среды в команде. Специалист был недоволен вмешательством владельца клуба в тренерский процесс и отсутствием адекватных задач. Позднее генеральный менеджер "Кармиотиссы" раскритиковал поведение самого Кержакова, уличив тренера в том, что тот относился к своим обязанностям без должного профессионализма.

Источник: Metaratings


Кармиотисса Кержаков А Арис
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