Как утверждает источник, контрольный матч может состояться в одном из российских городов в течение текущего года.
Напомним, российская сборная и клубы отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. В отсутствие официальных игр команда Валерия Карпина довольствуется товарищескими встречами с представителями Азии. За календарный год россияне провели 5 матчей, не потерпев в них ни одного поражения.
В третьей декаде марта Россия сыграла вничью в Тегеране с участником ЧМ-2022 Ираном (1:1), а также на своем поле одержала победу над Ираком со счетом 2:0.
Источник: "СЭ"зар
Сборная России может провести домашний товарищеский матч с Камеруном в 2023 году
РФС близок к договоренности о проведении товарищеской игры между сборными России и Камеруна.
Фото: РФС