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Экс-генсек РФС Воробьев – о возможном переходе в Азию: у нас ситуация цугцванга, которая может только ухудшить пощицию

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Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев поделился мыслями по поводу возможного проведения товарищеского матча между сборными России и Камеруна.
Фото: РФС
– Футбольная шагреневая кожа для РФС в вопросах выбора соперника значительно сократилась. Так что в нынешних условиях любая команда, согласившаяся на встречу со сборной России – благодать со стороны футбольного Бога. Играть – и никаких гвоздей, вот лозунг мой и солнца!

Переходить ли российскому футболу в АФК? В сложившейся ситуации все сотрудники РФС должны прочитать Ковчег футбольных заветов. А пока не прочтут, пусть ничего не предпринимают. У нас ситуация цугцванга, которая может только ухудшить позицию, – цитирует Воробьева "Евро-Футбол.ру".

Накануне в СМИ появилась информация, что сборная России предварительно договорилась о проведении товарищеского матча с национальной командой Камеруна. Игра должна состояться на территории нашей страны до окончания 2023 года. Официального подтверждения или каких-либо комментариев от Российского футбольного союза не поступало.

В настоящее время российские клубы и национальная сборная отстранены от выступления в официальных международных турнирах. Наши футболисты с февраля 2022 года проводят исключительно товарищеские игры с азиатскими сборными. В случае если удастся организовать контрольный матч с Камеруном, эта игра станет первой за последние годы с представителями Африки.

Во время мартовского международного окна команда Валерия Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде и дома нанесла поражение Ираку со счетом 2:0.


Сборная России Сборная Камеруна Воробьев
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