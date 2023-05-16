- Конечно, мне бы хотелось поучаствовать в этой игре. Ведь я родился в Камеруне, а вырос в Москве. К сожалению, у меня пока непростые футбольные обстоятельства. Но посмотрим!
Ранее в российских СМИ появилась информация, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном 15 июня этого года в Москве. Встречу может принять стадион "Лужники". Ондуа играл за сборную Камеруна на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Полузащитник выходил на поле в бутсах с изображением российского флага. Сейчас Ондуа перестал играть за "Ганновер" по решению руководства немецкого клуба.
Источник: "РБ Спорт"
Ондуа - о товарищеском матче России с Камеруном: мне бы хотелось поучаствовать в этой игре
Полузащитник "Ганновера" Гаэль Ондуа признался, что хотел бы поучаствовать в товарищеском матче сборных России и Камеруна.
Фото: Gettyimages.ru