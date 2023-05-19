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Мостовой – о признании Кокорина лучшим на Кипре: похвала и респект. Не забывайте, что с ним происходило последние годы

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Экс-полузащитник "Сельты" Александр Мостовой отреагировал на признание форварда "Ариса" Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.
Фото: ФК "Арис"
– Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр – это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец! Можно сказать, что Кокорин реабилитировался. Здесь только похвала и респект.

Сейчас трудно говорить о "Фиорентине", потому что команда хорошо играет. Найдут ли ему место там? Пока трудно сказать, потому что много подводных камней, – приводит слова Мостового "Чемпионат".

В текущем розыгрыше чемпионата Кипра Александр Кокорин в составе "Ариса" наколотил тринадцать мячей и добавил к ним шесть голевых пасов. Его клуб продолжает возглавлять таблицу чемпионата страны, опережая ближайшего преследователя АПОЭЛ на три очка. В последнем туре "Арис" на своем поле уверенно обыграл "Аполлон" со счетом 2:0. В этой встрече 32-летний российский нападающий не принимал участия. Кокорин входит в топ-3 лучших бомбардиров первенства Кипра.

До завершения сезона "Арису" осталось провести два матча. 20 мая команда Александра Кокорина на своем поле примет "Омонию", которая в нынешней кампании представляла Кипр на групповой стадии Лиги Европы. Наконец, в заключительном туре соперником клуба из Лимасола станет АПОЭЛ, являющийся прямым конкурентом в чемпионской гонке. Игра состоится в Никосии 27 мая.


Кокорин Мостовой Арис
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