– Помню Кокорина молодым футболистом, тогда он был очень хорош. На самом деле он и сейчас неплохой игрок, но его проблемы лежат в другой плоскости, не футбольной. Если бы у него был интерес, он бы смог добиться большего. Если же у него все получается в "Арисе" и его это устраивает, почему бы не остаться. Александр — уже довольно обеспеченный человек. Ему 32 года, у него было столько шансов показать себя, — передает слова Мартина "РБ Спорт".
32-летний Александр Кокорин в настоящий момент времени выступает за кипрский "Арис" на правах арендного соглашения, которое истекает предстоящим летом. При этом права на российского форварда принадлежат итальянской "Фиорентине". Пока неизвестно, в каком клубе он начнет следующий сезон.
В текущем розыгрыше чемпионата Кипра Александр Кокорин был признан лучшим игроком. Он успел записать в свой актив 13 забитых мячей, проведя 28 матчей. Более того, российский нападающий помог "Арису" впервые в истории выиграть золотые медали чемпионата Кипра.
Якубко: проблемы Кокорина лежат не в футбольной плоскости. Если бы у него был интерес, он бы добился большего
Бывший футболист пермского "Амкара" Мартин Якубко высказался о будущем нападающего Александра Кокорина, который текущий сезон проводит в кипрском "Арисе".
Фото: ФК "Арис"