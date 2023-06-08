Месси будет выступать за "Интер Майами" под любимым 10-м номером

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси взял в "Интер Майами" любимый игровой номер 10.

Фото: Globall Look Press

Под этим номером 35-летний аргентинец выступал на протяжении долгих лет в составе "Барселоны" и добился наивысших успехов на клубном уровне. В "Пари Сен-Жермен" Месси был вынужден взять тридцатый игровой номер.



Как утверждает источник, "Интер" забронировал "десятку" специально для Месси, зная о предпочтениях лучшего футболиста мира. При этом номер был свободен, поэтому забирать его у других футболистов не потребовалось.



Накануне Лионель Месси анонсировал свое решение продолжить карьеру в "Интер Майами". После объявления стоимость билетов на потенциально дебютный матч действующего чемпиона мира в составе команды из Флориды взлетела почти в 18 раз.



Источник: Clar?n