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Месси будет выступать за "Интер Майами" под любимым 10-м номером

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси взял в "Интер Майами" любимый игровой номер 10.
Фото: Globall Look Press
Под этим номером 35-летний аргентинец выступал на протяжении долгих лет в составе "Барселоны" и добился наивысших успехов на клубном уровне. В "Пари Сен-Жермен" Месси был вынужден взять тридцатый игровой номер.

Как утверждает источник, "Интер" забронировал "десятку" специально для Месси, зная о предпочтениях лучшего футболиста мира. При этом номер был свободен, поэтому забирать его у других футболистов не потребовалось.

Накануне Лионель Месси анонсировал свое решение продолжить карьеру в "Интер Майами". После объявления стоимость билетов на потенциально дебютный матч действующего чемпиона мира в составе команды из Флориды взлетела почти в 18 раз.

Источник: Clar?n


Интер Майами Месси МЛС
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