– Идут разговоры о продлении. Они довольны и четко говорят, что по Магомеду есть предложения из хороших турецких клубов. Но они подчеркнули, что нет хотят участвовать в переговорах, потому что рассчитывают на Оздоева. Они сказали, что им бы не хотелось даже при наличии выгодного предложения отдавать его. Они заявили, что не хотят, чтобы Магомед уходил, и что в следующем сезоне он будет капитаном команды, — цитирует Гаргаева "СЭ".
30-летний российский футболист Магомед Оздоев перешел в стамбульский "Фатих Карагюмрюк" летом 2022 года. Тогда он заключил соглашение с турецким клубом на два сезона – с возможностью продления на еще один год. Ранее экс-полузащитник петербургского "Зенита" публично говорил о том, что в ближайшее время он не планирует возвращаться на Родину, так как мечтает еще несколько лет поиграть в Европе.
В прошедшем розыгрыше чемпионата Турции по футболу Магомед Оздоев принял участие в 34-х матчах "Фатих Карагюмрюка". Российский опорный полузащитник стамбульской команды сумел записать в свой актив 11 баллов за результативность (5 забитых мячей и 6 голевых передач).
Агент: в следующем сезоне "Фатих Карагюмрюк" сделает Оздоева капитаном команды
Футбольный агент Анзор Гаргаев, который представляет интересы игрока "Фатих Карагюмрюка" Магомеда Оздоева, прокомментировал будущее своего клиента в турецком клубе.
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