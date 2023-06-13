– Товарищеский матч со сборной России отменили из-за давления властей страны? Нет, была другая причина. После товарищеской игры с Мексикой нашей команде нужно прояснить кое-что очень важное и усердно подготовиться к более статусным матчам. Мы отменили не только встречу с Россией, но и игру с Кенией, которая должна была состояться 12 июня, – приводит слова Джунана Sport24.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная Камеруна отказалась играть товарищескую встречу с россиянами под давлением правительства африканской страны. Изначально контрольный матч был запланирован на июнь. Из-за отмены игры РФС совместно с тренерским штабом приняли решение перенести июньский сбор национальной команды на сентябрь.
Уже сообщается о наличии предварительно достигнутой договоренности о проведении осенью товарищеского матча с Катаром в Дакаре. В марте соперники встречались на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Та встреча завершилась "сухой" победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:0. Оба гола забили футболисты московского "Локомотива" Сергей Пиняев и Антон Миранчук.
Генсек Федерации футбола Камеруна: товарищеский матч со сборной России был отменен не из-за давления властей
Генсек Федерации футбола Камеруна Блез Джунан опроверг информацию о том, что причиной отмены товарищеской игры со сборной России стало давление властей африканской страны.
Фото: РФС