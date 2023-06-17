- Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков - тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать, - передает слова Семина "Чемпионат".
Ранее было официально объявлено о назначении 40-летнего российского специалиста Александра Кержакова на должность главного тренера сербского клуба "Спартак" Суботица. С февраля по апрель 2023 года Кержаков тренировал кипрскую "Кармиотиссу", которую покинул после конфликта с руководством, до этого тренер отработал полный сезон РПЛ с "Нижним Новгородом" (33 очка, 11 место).
Семин: тренер должен работать. Кержаков в этом плане молодец, принимает правильные решения
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост наставника сербского "Спартака" из Суботицы.
Фото: РПЛ