Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Литва
1 - 1 1 1
Болгария2 тайм
Люксембург
1 - 0 1 0
Лихтенштейн2 тайм
Норвегия
19:00
ШотландияНе начат
Черногория
19:00
ВенгрияНе начат
Азербайджан
19:00
ЭстонияНе начат
Кипр
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Исландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Фарерские острова
21:45
Сборная ЧехииНе начат
Албания
21:45
МолдоваНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат

Семин: тренер должен работать. Кержаков в этом плане молодец, принимает правильные решения

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост наставника сербского "Спартака" из Суботицы.
Фото: РПЛ
- Тренер должен работать. Александр в этом плане молодец. Желаю ему удачи. У него есть много качеств, чтобы достичь результата. Кержаков - тренер хорошего уровня. Он принимает правильные решения. Если есть работа, значит, надо идти работать, - передает слова Семина "Чемпионат".

Ранее было официально объявлено о назначении 40-летнего российского специалиста Александра Кержакова на должность главного тренера сербского клуба "Спартак" Суботица. С февраля по апрель 2023 года Кержаков тренировал кипрскую "Кармиотиссу", которую покинул после конфликта с руководством, до этого тренер отработал полный сезон РПЛ с "Нижним Новгородом" (33 очка, 11 место).


Спартак Суботица Кержаков Семин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Нагорных: интерес к Тикнизяну от "Реала Сосьедад"? Наиру комфортно в "Локомотиве"
Кириченко: мне бы не хотелось, чтобы Малком, Вендел и Клаудиньо ушли из "Зенита"
Самошников – о переходе в "Локомотив": изначально хотел попасть именно в этот клуб
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Жоаозиньо – о будущем: если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет
Петржела: "Зенит" — не европейский топ-клуб и никогда им не был 4
"РБ Спорт": "Интер", "Сассуоло" и "Фиорентина" интересуются Сперцяном
Хавбек ЦСКА Зделар: мы уже обыгрывали "Зенит", хотим это повторить в матче за Суперкубок
Лепехин: Кержаков понимает, что предложений из России придётся ждать 20–30 лет 1
Официально: Илья Самошников стал игроком "Локомотива"
"Уфа" объявила о назначении Сергея Гуренко на пост главного тренера 1
"Ростов" продлил контракт с хавбеком Щетининым до лета 2028 года
Семин: тренер должен работать. Кержаков в этом плане молодец, принимает правильные решения
Агент Бальде: Кейта останется в "Спартаке" на следующий сезон
Ахметов: дойти до Суперфинала Кубка России и попасть в тройку призеров в чемпионате - других целей у "Краснодара" нет