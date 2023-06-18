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Мамаев: Кокорин – классный футболист, в этом сезоне он это доказал

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Бывший футболист сборной России Павел Мамаев оценил игру нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина в минувшем сезоне, который тот на правах аренды провел в кипрском "Арисе".
Фото: ТАСС
— С Сашей на связи. Недавно ему звонил, поздравлял с наградами на Кипре. Стоит ли ему снова попробовать себя в "Фиорентине"? Саша — взрослый парень, он сам примет решение без каких-либо советов. Он классный футболист, в этом сезоне Кокорин это доказал, — приводит слова Мамаева "Матч ТВ".

32-летний Александр Кокорин, который принадлежит итальянской "Фиорентине" в сезоне 2022-2023 выступал за "Арис" из Лимасола. В составе кипрского клуба российский нападающий принял участие в 30-ти матчах, сумев в них записать на свой счет 13 голов и 6 ассистов. Кроме того, Кокорин помог "Арису" завоевать золотые медали чемпионата страны и стал лучшим игроком данного турнира.

30 июня официально арендное соглашение между "Фиорентиной" и "Арисом" подойдет к концу. Однако в СМИ активно обсуждаются слухи о том, что Александр Кокорин может начать следующий сезон в составе кипрской команды, которая сейчас ведет переговоры о полноценным выкупе российского нападающего.


Кокорин Мамаев Арис Фиорентина
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