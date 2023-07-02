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Фёдор Кудряшов: завершение карьеры? Вам ещё придётся меня потерпеть

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Российский защитник Фёдор Кудряшов, покинувший на правах свободного агента турецкий клуб "Антальяспор", заявил, что не собирается завершать карьеру. В апреле футболисту исполнилось 36 лет.

Фото: ФК "Антальяспор"
"Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть", — сказал Кудряшов.

За "Антальяспор" Кудряшов играл с января 2020 года. В 110 матчах за команду защитник забил гол и отдал три результативные передачи. Ранее Кудряшов играл за "Сочи", "Ростов", "Спартак", "Краснодар" и ряд других российских команд. На его счету также 48 матчей в составе национальной команды.

Источник: "Спорт-Экспресс".


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