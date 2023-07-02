"Надеюсь, что в ближайшее время будет определенность. Завершение карьеры? Пока вам еще придется меня потерпеть", — сказал Кудряшов.
За "Антальяспор" Кудряшов играл с января 2020 года. В 110 матчах за команду защитник забил гол и отдал три результативные передачи. Ранее Кудряшов играл за "Сочи", "Ростов", "Спартак", "Краснодар" и ряд других российских команд. На его счету также 48 матчей в составе национальной команды.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Фёдор Кудряшов: завершение карьеры? Вам ещё придётся меня потерпеть
Российский защитник Фёдор Кудряшов, покинувший на правах свободного агента турецкий клуб "Антальяспор", заявил, что не собирается завершать карьеру. В апреле футболисту исполнилось 36 лет.
Фото: ФК "Антальяспор"