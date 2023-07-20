— После такого поражения Черчесова не могли оставить в клубе. Проиграть дома 0:3 такой слабой команде — нужно постараться. Лига чемпионов для многих клубов в Европе — шанс выжить и заработать. А когда ты проигрываешь так безвольно, то увольнение главного тренера самое логичное решение. Черчесов уже давно не лучший российский тренер. Хоть он и привел свою команду к чемпионству, но это не самый сильный чемпионат, чтобы после чемпионства к тебе был такой запас доверия. Все было очевидно, — передает слова Канчельскиса Sport24.
Накануне, 19 июля 2023 года, венгерский "Ференцварош" на своем поле провел ответный поединок в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против фарерского "Клаксвика". Встреча завершилась для хозяев разгромным поражением со счетом 0:3. Так как первый матч между этими клубами закончился ничейным результатом (0:0), по сумме двух игр "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Сразу после того, как это произошло, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера венгерского клуба.
59-летний Станислав Черчесов возглавлял венгерский "Ференцварош" с декабря 2021 года. В общей сложности под его руководством "зеленым орлам" удалось завоевать три трофея (в том числе два титула благодаря победе в чемпионате Венгрии).
Канчельскис: Черчесов уже давно не лучший российский тренер. Его увольнение из "Ференцвароша" было логичным
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша".
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