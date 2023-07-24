Черчесов – на вопрос о возвращении к тренерской деятельности: разговоров о работе пока не было

Бывший главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, когда он может вернуться в работе.

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59-летний Станислав Черчесов покинул пост главного тренера венгерского "Ференцвароша" 19 июля 2023 года. Российский специалист был уволен с данной должности после того как "зеленые орлы" под его руководством вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.



Станислав Черчесов возглавлял венгерский "Ференцварош" с начала 2021 года. Отечественный специалист помог "зеленым орлам" завоевать три трофея – в том числе два чемпионских титула. — Разговоров о работе пока не было, а в моих ближайших планах — закончить дела в Будапеште. Затем мы с моим штабом спокойно подведем итоги нашей работы в "Ференцвароше", чтобы двинуться дальше с учетом того полезного опыта, который здесь приобрели, – передает слова Черчесова "СЭ" 59-летний Станислав Черчесов покинул пост главного тренера венгерского "Ференцвароша" 19 июля 2023 года. Российский специалист был уволен с данной должности после того как "зеленые орлы" под его руководством вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.Станислав Черчесов возглавлял венгерский "Ференцварош" с начала 2021 года. Отечественный специалист помог "зеленым орлам" завоевать три трофея – в том числе два чемпионских титула.