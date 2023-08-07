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Фабрицио Романо: экс-полузащитник "Барселоны" Иньеста продолжит карьеру в клубе "Эмирейтс" из ОАЭ

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Бывший полузащитник испанской "Барселоны" Андрес Иньеста 8 августа заключит соглашение с клубом "Эмирейтс" из ОАЭ.
Фото: ФК "Барселона"
Об этом пишет авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Контракт команды из Рас-эль-Хаймы с 39-летним испанцем будет подписан до июня следующего года с опцией продления сотрудничества еще на сезон. После ухода из каталонского клуба в 2018 году Иньеста играл за японский "Виссел Кобе".

В конце мая "Виссел Кобе" объявил об уходе Иньесты, а в начале июня "Барселона" сыграла с японским клубом товарищеский матч, который стал прощальным для бывшего полузащитника "сине-гранатовых". Несмотря на это, испанец продолжит карьеру в новом сезоне, перейдя на правах свободного агента в "Эмирейтс".


Эмирейтс Барселона Виссел Кобе Иньеста Зарубежные трансферы
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