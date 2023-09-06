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Sport24: Кокорин отказался от предложения "Фатих Карагюмрюк" ради возвращения в "Арис"

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Экс-нападающий сборной России Александр Кокорин отказался от предложения турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" ради возвращения на Кипр.
Фото: ФК "Арис"
Как утверждает источник, "Фатих Карагюмрюк" предложил 32-летнему россиянину арендное соглашение, по которому обязался покрывать 600 тысяч евро от зарплаты Александра до истечения его контракта с "Фиорентиной". Соглашение с "фиалками" рассчитано до конца июня 2024 года. По его окончании турецкий клуб был готов подписать с Кокориным полноценный контракт на улучшенных финансовых условиях.

Форвард выбрал вариант с возвращением в "Арис", которому помог в прошлом сезоне впервые в истории клуба стать чемпионом Кипра. Отмечается, что важную роль в решении форварда продолжить карьеру в Лимасоле стало приобретение им недвижимости на острове для семьи. Кокорин провел в "Арисе" минувший сезон на правах аренды, забив 13 голов в 30 матчах и став лучшим бомбардиром команды.

Источник: Sport24


Кокорин Фиорентина Арис Карагюмрюк Серия А
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