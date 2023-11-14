"Кержаков мало поработал в Сербии, но это нормально для тренера. Александр имеет большой опыт в разных командах из разных стран. Ему нужно правильно принять нынешнюю ситуацию и идти дальше", — сказал Сёмин.
40-летний Кержаков был назначен главным тренером команды в июне 2023 года. С тех пор "Спартак" принял участие в 15 матчах, из которых проиграл девять. Вчера, 13 ноября, Кержаков был уволен за неудовлетворительные результаты.
Юрий Сёмин находится без работы с сентября 2021 года, когда был уволен с поста главного тренера "Ростова". Специалист наиболее известен по работе в "Локомотиве".
Источник: "Спорт-Экспресс".
Семин — про увольнение Кержакова: нужно правильно принять нынешнюю ситуацию и идти дальше
Российский тренер Юрий Сёмин отреагировал на увольнение Александра Кержакова с поста главного тренера сербского "Спартака".
Фото: Александр Вильф/РИА Новости