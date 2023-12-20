- Справится ли Слуцкий в Китае? Пока он с Хвичей Кварацхелией в "Рубине" вылетел во Первую лигу. Я даже не знаю. Мне кажется, Слуцкий уже закончил с футболом, нет? Он больше в шоу-бизнесе. Его шоу закрыли? Смотрел один из первых эпизодов, чушь собачья, она и закончилась. Тут два варианта: или китайцы сумасшедшие, или звёзды так совпали. Возможно, это вброс самого Слуцкого, чтобы его не забывали. В России, как понимаю, все забыли такого тренера. Он ушёл в шоу-бизнес, там тоже начал спотыкаться, мат-перемат, это недолгая история. Меня бы не удивило, если он сам про себя напомнил, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Ранее в информационном пространстве появились данные, что 52-летний экс-наставник сборной России, ЦСКА, "Крыльев Советов" и казанского "Рубина" Леонид Слуцкий может занять пост главного тренера китайского клуба "Шанхай Шэньхуа".
В сезоне-2021/2022 казанский "Рубин" под руководством Слуцкого вылетел из Российской премьер-лиги в Первую лигу, заняв по итогам чемпионата 15 место. При этом до конца марта 2022 года в составе казанцев выступал будущая звезда итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия.
В ноябре 2022 года специалист покинул "Рубин", который на момент его ухода с топ-составом по меркам дивизиона шёл за пределами зоны прямого возвращения в РПЛ. После расставания с казанцами Слуцкий активно проявлял себя в медиапространстве, принимая участие в различных юмористических шоу, в том числе эпатажного характера.
Селюк: Слуцкий в "Рубине" с Хвичей вылетел в Первую лигу. Или китайцы сумасшедшие, или звёзды так совпали
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном приходе Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Шанхай Шэньхуа".
Фото: youtube.com