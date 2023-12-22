– Решение Европейского суда по Суперлиге, вынесенное против монополии ФИФА и УЕФА в мировом футболе, косвенно наносит удар и по монополии МОК в современном международном спортивном движении. В частности, косвенно решение играет в поддержку организации и "Игр дружбы", и других альтернативных международных мультиспортивных соревнований, – цитирует Алексеева "Матч ТВ".
В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.
По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.
Юрист: решение Европейского суда по Суперлиге против монополии ФИФА и УЕФА косвенно наносит удар и по монополии МОК
председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев отреагировал на вердикт Европейского суда о неправомерности со стороны ФИФА и УЕФА устанавливать монополию на проведение международных турниров.
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