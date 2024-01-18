Кот-д'Ивуар уступил сборной Нигерии в матче Кубка Африки

Кот-д'Ивуар минимально проиграл сборной Нигерии в матче 2-го тура Кубка африканских наций (0:1).

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Защитник Виллиам Трост-Эконг реализовал одиннадцатиметровый на 55-й минуте встречи и вывел свою команду вперед. Этот мяч и стал победным для Нигерии, которая набрала 4 очка и делит теперь первую строчку группы А с командой Экваториальной Гвинеи. Хозяева турнира с 3 набранными баллами опустились на третье место.



Кубок Африки



2 тур



Голы: Трост-Эконг, 55 (пен.)