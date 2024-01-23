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Слуцкий: игра футболистов “Шанхай Шэньхуа” должна дойти до автоматизма

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Главный тренер “Шанхай Шэньхуа” Леонид Слуцкий назвал цель, которую он преследует в китайском клубе.
Фото: ФК "Рубин"
– Моя цель - чтобы каждый игрок знал, что делать в любой ситуации на футбольном поле. Моя итоговая цель, если мы говорим о тактике, - все должны играть автоматически, не задумываясь о верных или неверных решениях. В конце концов игра должна дойти до автоматизма.

Леонид Слуцкий стал главным тренером “Шанхай Шэньхуа” 27 декабря 2023 года. Действующее трудовое соглашение российского специалиста с клубом из Китая рассчитано до декабря 2024 года. Отметим, что ранее 52-летний Слуцкий уже работал в зарубежных клубах (в нидерландском “Витессе” и в английском “Халл Сити”).

В прошлом розыгрыше чемпионата Китая “Шанхай Шэньхуа” занял пятое место в турнирной таблице.

Источник: РИА Новости

Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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