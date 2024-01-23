"Для меня это большой вызов — удастся ли обучить и развить китайских игроков, потому что я это делал и в Англии, и в Нидерландах, и в России. Моя цель — это не только развитие клуба и достижение с ним титулов. Я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу", - приводит слова Слуцкого "РИА Новости".
Леонид Слуцкий был назначен главным тренером "Шанхай Шэньхуа" в конце 2023 года, до этого российский специалист работал в казанском "Рубине", с которым он вылетел из РПЛ в сезоне-2021/2022. Вчера, 22 января, Слуцкий дебютировал в качестве наставника клуба в товарищеском матче с олимпийской сборной Китая, которая завершилась ничьей 1:1. В этом месяце "Шанхай Шэньхуа" также сыграет с "Аль-Насром" Криштиану Роналду, а в феврале китайскому клубу будет противостоять петербургский "Зенит".
Слуцкий: я буду очень горд, если кто-то из китайских игроков отправится играть в Европу
Главный тренер "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий высказался о целях работы в китайском клубе.
Фото: ФК "Рубин"