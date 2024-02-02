Нигерия одолела Анголу благодаря голу Лукмана и вышла полуфинал Кубка Африки

В матче 1/4 финала Кубка Африки сборная Нигерии одержала минимальную победу в матче со сборной Анголы.

Фото: cafonline.com

Четвертьфинальный матч Кубка Африканских Наций между сборными Нигерии и Анголы завершился победой "суперорлов". Единственный гол в матче записал на свой счет партнер Алексея Миранчука по "Аталанте" Адемола Лукман.



Оба матча 1/2 финала турнира назначены на 7-е февраля. Участники полуфинальных матчей распределят медали по итогам матча за 3-е место 10-го февраля и финала, который состоится 11-го февраля.



2 февраля 2024, 20:00



Сборная Нигерии 1:0 Сборная Анголы



Гол: 41, Лукман