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Глава футбольного департамента "Бешикташа": мы сделали правильный выбор, подписав Зайнутдинова

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Глава футбольного департамента турецкого "Бешикташа" Самет Айбаба высказался о трансфере Бактиера Зайнутдинова.
Фото: GETTY IMAGES
"Мы сделали правильный выбор, подписав Зайнутдинова. Он очень хороший игрок, который нам нравится", - цитирует Айбаба "Матч ТВ". Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из ЦСКА летом 2023 года за 4,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бактиер провел за турецкий "Бешикташ" 28 матчей и отметился одним забитым голом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Турецкий клуб занимает третью строчку в турнирной таблице турецкого чемпионата и отстает от лидирующего "Фенербахче" на 24 очка.

Бешикташ Зайнутдинов
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