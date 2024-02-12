В матче 3-го тура группового этапа квалификации к Олимпийским Играм, которые пройдут в июле-августе 2024-го года, молодежная сборная Бразилии уступила сверстникам из Аргентины. Минимальную победу аргентинской сборной принес гол форварда Лусиано Гунду на 78-й минуте.
Бразилия заняла 3-е место по итогам группового этапа и уступила путевки на Олимпиаду Аргентине и Парагваю. В составе "селесао" на поле вышли защитник "Локомотива" Лукас Фассон, латераль ЦСКА Келвен и форвард "Палмейраса" Эндрик, который с лета 2024-го года будет выступать за мадридский "Реал".
Бразилия U23 0:1 Аргентина U23
CONMEBOL Preolimpico - группа 1. 11 февраля 2024
Гол: Лусиано Гунду, 78.
Бразилия проиграла Аргентине и не прошла отбор на Олимпийские Игры
Сборная Бразилии до 23-х лет не примет участия в Олимпиаде в Париже.
Фото: Conmebol