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Бразилия проиграла Аргентине и не прошла отбор на Олимпийские Игры

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Сборная Бразилии до 23-х лет не примет участия в Олимпиаде в Париже.
Фото: Conmebol
В матче 3-го тура группового этапа квалификации к Олимпийским Играм, которые пройдут в июле-августе 2024-го года, молодежная сборная Бразилии уступила сверстникам из Аргентины. Минимальную победу аргентинской сборной принес гол форварда Лусиано Гунду на 78-й минуте.

Бразилия заняла 3-е место по итогам группового этапа и уступила путевки на Олимпиаду Аргентине и Парагваю. В составе "селесао" на поле вышли защитник "Локомотива" Лукас Фассон, латераль ЦСКА Келвен и форвард "Палмейраса" Эндрик, который с лета 2024-го года будет выступать за мадридский "Реал".

Бразилия U23 0:1 Аргентина U23

CONMEBOL Preolimpico - группа 1. 11 февраля 2024

Гол: Лусиано Гунду, 78.

Сборная Бразилии Сборная Аргентины
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