– Мы не можем подтвердить эту информацию, так как не ведем переговоры с Кержаковым.
На днях стало известно о том, что Игорь Черевченко покинул должность главного тренера “Истиклола”. По слухам, заменить российского специалиста в клубе из Таджикистана может соотечественник Александр Кержаков.
Напомним, с ноября 2023 года Кержаков находится без работы. Его последний клуб – “Спартак” из Суботицы.
Источник: “СЭ”
“Истиклол”: мы не ведем переговоры с Кержаковым
Пресс-атташе “Истиклола” Рустам Хакимов отреагировал на информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера команды.
Фото: РИА Новости