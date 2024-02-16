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“Истиклол”: мы не ведем переговоры с Кержаковым

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Пресс-атташе “Истиклола” Рустам Хакимов отреагировал на информацию о возможном назначении Александра Кержакова на пост главного тренера команды.
Фото: РИА Новости
– Мы не можем подтвердить эту информацию, так как не ведем переговоры с Кержаковым.

На днях стало известно о том, что Игорь Черевченко покинул должность главного тренера “Истиклола”. По слухам, заменить российского специалиста в клубе из Таджикистана может соотечественник Александр Кержаков.

Напомним, с ноября 2023 года Кержаков находится без работы. Его последний клуб – “Спартак” из Суботицы.

Источник: “СЭ”

Кержаков Истиклол
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