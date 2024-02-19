"Стоит ли ему сейчас возвращаться в РПЛ? Думаю, что ему лучше играть за рубежом. Здесь у него все-таки в последнее время не очень складывалось, и имидж немножко подпорчен. На мой взгляд, он мог бы заиграть в немецкой Бундеслиге. Он бы там не затерялся. Понятно, что это не "Бавария", не те клубы, которые борются за первое место, но хорошие команды, которые бьются за места в Лиге Европы, ему подошли бы", - приводит слова Тукманова "Матч ТВ".
Вчера, 18-го янврая, Александр Кокорин в 26-м туре чемпионата Кипра забил гол в ворота АЕЛа на 12-й секунде - нападающий оформил самый быстрый мяч в истории чемпионата страны. На шестой минуте россиянин записал на свой счет дубль, а его клуб одержал победу со счетом 4:0. Всего в этом сезоне экс-игрок "Зенита" провел за "Арис" 23 матча, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро. В турнирной таблице чемпионата Кипра "Арис" отстает от АПОЭЛ после 26-ти сыгранных туров на шесть очков.
Тукманов: Кокорин мог бы заиграть в немецкой Бундеслиге, он бы там не затерялся
Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов высказался о форварде кипрского "Ариса" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Арис"