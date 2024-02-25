"Я не слежу за Слуцким. Чемпионат Монголии, или как там, неинтересен", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Сегодня, 25-го февраля клуб российского специалиста завоевал Суперкубок Китая, обыграв в финале "Шанхай Порт" со счетом 1:0. Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб в конце декабря 2023 года, ранее команда российского специалиста уступила "Зениту" со счетом 6:0 в товарищеском матче.
Мостовой - о трофее Слуцкого в Китае: чемпионат Монголии, или как там, неинтересен
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о первом трофее Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа".
Фото: ФК "Рубин"