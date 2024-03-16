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"СЭ": бригада арбитров во главе с Карасевым обслужит матч Саудовской Аравии "Аль-Фатех" - "Аль-Иттихад"

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Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым обслужит матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Фатехом" и "Аль-Иттихадом".
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, сегодняшний матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Фатех" — "Аль-Иттихад" будет судить смешанная бригада, в которую войдут четыре российских рефери. Судьей назначен Сергей Карасев, его ассистентами — Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

"Аль-Иттихад" после 23-х сыгранных туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии и имеет в своем активе 40 очков. За клуб выступают известные футболисты: Карим Бензема, Н`голо Канте, Фабиньо и Жота. "Аль-Фатех" располагается на девятой строчке с 31-м очком в активе. За команды выступают: Джейсон Денайер и Кристиан Телльо. Возглавляет турнирную таблицу "Аль-Хиляль" с 65-ю очками, за который выступает Малком и Неймар. Ранее российские арбитры уже привлекались к судейству матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Источник: "СЭ"

Сергей Карасев Мешков Аль-Фатех Аль-Иттихад
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