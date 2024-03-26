- Работа в сборной Азербайджана - прекрасное предложение для Черчесова, а то пауза без работы затянулась. Почему бы не попробовать себя в этой сборной? Возможно, что благодаря работе в Азербайджане Черчесов привлечёт внимание европейских клубов, но нужны победы, - передаёт слова Пименова "Чемпионат".
60-летний экс-главный тренер сборной России, "Спартака", "Динамо", польской "Легии" и венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов находится без клуба с июля 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация о вхождении Черчесова в шорт-лист из трёх претендентов на должность главного тренера сборной Азербайджана.
"Чемпионат": Черчесов может стать главным тренером сборной Азербайджана
В Азербайджане отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной
Пименов: почему бы Черчесову не попробовать себя в сборной Азербайджана? Пауза без работы затянулась
Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов высказался по поводу информации о возможном назначении российского тренера Станислава Черчесова наставником сборной Азербайджана.
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