"Мне всё равно на Слуцкого. Чего он мне? Пусть выигрывает. Где он тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии. Он был в "Рубине", и все видели результат. К чемпионату Китая серьезно относиться не стоит", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Сегодня, 9-го апреля "Шанхай Шэньхуа" одержал победу над "Ухань Фри Таунс" со счетом 4:1. Это шестая победа команды Леонида Слуцкого подряд.Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в декабре 2023 года. Под руководством российского специалиста команда стала обладателем Суперкубка Китая. После пяти сыгранных туров "Шанхай Шэньхуа" занимает первое место в турнирной таблице китайского чемпионата с 15-ю очками. Последним местом работы Слуцкого был казанский "Рубин", с которым специалист вылетел в Первую Лигу, а позже был уволен.
Мостовой: где Слуцкий тренирует, в Китае? Еще скажите, что в Монголии, к чемпионату Китая серьезно относиться не стоит
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о работе Леонида Слуцкого в китайском "Шанхай Шэньхуа".
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