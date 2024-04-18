– Поздравляю Слуцкого, что он признан тренером месяца в Китае! Молодец! Самое главное не как начнёшь, а как закончишь. Звание тренер месяца ничего не дает.
Напомним, Леонид Слуцкий стал главным тренером команды “Шанхай Шэньхуа” в декабре 2023 года. Под руководством российского специалиста клуб из Китая успел провести в общей сложности семь матчей во всех официальных турнирах. Во всех из них “Шанхай Шэньхуа” победил. По итогам марта Слуцкий был признан лучшим тренером китайской Суперлиги.
Источник: “Чемпионат”
Канчельскис: поздравляю Слуцкого, но звание тренер месяца ничего не дает
Экс-игрок “Манчестер Юнайтед” Андрей Канчельскис отреагировал на новость о том, что наставник “Шанхай Шэньхуа” Леонид Слуцкий признан лучшим тренером месяца в китайской Суперлиге.
Фото: ФК "Шанхай Шэньхуа"