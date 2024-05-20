"Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из "Урарту". У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет. Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет?", - цитирует Глушакова "СЭ".
Денис Глушаков присоединился к армянскому "Урарту" в феврале 2024 года в качестве свободного агента. Полузащитник провёл за клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Контракт 37-летнего игрока с "Урарту" истекает по окончании текущего сезона, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бывшего игрока сборной России в 200 тысяч евро.
После 34-х сыгранных туров "Урарту" занимает четвёртое место в турнирной таблице армянского чемпионата и имеет в своём активе 48 очков. Напомним, что Денис Глушаков тренировался с "Ростовом" на зимних сборах, однако клуб не стал подписывать с игроком контракт.
Денис Глушаков объявил об уходе из "Урарту"
Российский полузащитник Денис Глушаков объявил об уходе из армянского "Урарту".
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