Экс-голкипер "Зенита" и леверкузенского "Байера" Андрей Лунев, который с прошлого лета выступает в составе "Карабаха", может остаться в азербайджанской команде на будущий сезон. Как сообщает источник, в данный момент стороны активно обсуждают возможное продление контракта.
Сообщается, что ранее между Луневым и "Карабахом" были разногласия по условиям контракта, однако сейчас вратарь всё больше склоняется к продлению контракта. Напомним, интерес к подписанию Андрея Лунева в летнее трансферное окно в статусе свободного агента приписывают "Зениту" и "Динамо".
Источник: "Евро-футбол"
СМИ: Андрей Лунев близок к продлению контракта с "Карабахом"
Голкипер сборной России Андрей Лунев может остаться в азербайджанском "Карабахе" на будущий сезон.
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