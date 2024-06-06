"В последнее время сборная Казахстана на подъеме. Черчесов и национальная команда Казахстана - это хороший союз. Хочется, чтобы Станислав Саламович с этой сборной попал на следующий чемпионат Европы. Уверен, Черчесов сделает все возможное для этого", - поделился Гранат.
Экс-главный тренер сборной России на домашнем Чемпионате Мира-2018 Станислав Черчесов возглавил национальную команду Казахстана 3-го июня. Российский специалист будет готовить сборную Казахстана к отборочному циклу Чемпионата Мира-2026. Последним местом работы Черчесова оставался венгерский "Ференцварош", откуда его уволили летом 2023-го года.
Ранее Станислав Черчесов работал главным тренером польской "Легии", а последним российским клубом в тренерской карьере Черчесова остается московское "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
Гранат: Черчесов и сборная Казахстана - это хороший союз, уверен, он сделает всё для попадания на Евро
Экс-защитник "Динамо" Владимир Гранат прокомментировал назначение Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.
Фото: "Матч ТВ"