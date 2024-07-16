"Я не думаю, что это очень полезное для него решение, но видно выбора другого не было. Он только все наладил в "Аталанте", только сумел выучить язык, наладить взаимопонимание с партнерами, и вот так вот ни черта не получилось. Думаю, в Америке он сможет добиться успеха", - цитирует Смородскую "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Атланта Юнайтед" заплатит итальянской "Аталанте" за трансфер Алексея Миранчука 11 миллионов евро. Сообщалось, что игрок дал согласие на переход в МЛС и о трансфере будет объявлено официально в ближайшее время.
В завершившемся сезоне Алексей Миранчук провёл за итальянскую "Аталанту" во всех турнирах 42 матча и записал на свой счёт четыре забитых мяча и двенадцать результативных передач. Рыночная стоимость игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Контракт российского полузащитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Смородская: в Америке Миранчук сможет добиться успеха
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед".
Фото: GETTY IMAGES