"Игровое время ни один профессиональный клуб никогда не гарантирует. На сегодняшний день его приглашают "первым номером". Дальше все зависит от него", - цитирует Кузьмичёва "РБ Спорт".
Ранее московский "Локомотив" объявил, что голкипер Даниил Худяков покидает клуб на правах свободного агента. Вратарь провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 34 матча, пропустил 61 мяч и сохранил свои ворота в неприкосновенности в шести встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1 миллион евро.
По итогам прошлого сезона "Штурм" стал чемпионом Австрии, обойдя в турнирной таблице "Ред Булл Зальцбург" на два очка.
Кузьмичев: Худякова приглашают "первым номером" в австрийский "Штурм"
Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичев заявил, что голкипер Даниил Худяков может перейти в австрийский "Штурм".
Фото: ФК "Локомотив"