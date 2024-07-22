Черчесов: Казахстан - страна гордая, но весь казахский язык не выучу

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, как проходит его обучение казахскому языку.

Фото: "Матч ТВ"

"Казахстан - страна большая, страна гордая, я бы сказал, есть, как и везде, свою нюансы. В эти нюансы, думаю, потихоньку вживаюсь, несколько слов выучил, которые нужны в обиходе. Буду и дальше учить, но понятно, что весь язык не выучу. Ходовые слова надо знать, поэтому буду вживаться по полной", - сказал Черчесов в программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24".



Станислав Черчесов в июне 2024 года возглавил сборную Казахстана. Через пару недель этому событию была посвящена пресс-конференция. На ней один из журналистов задавал российскому специалисту вопросы только на казахском языке. 60-летний тренер выразил недовольство подобному обращению к себе. Далее в СМИ в адрес Черчесова последовала критика, после чего в федерации футбола Казахстана сообщили, что Станислав Саламович стал посещать курсы по изучению казахского языка.