"Когда должен приехать Миранчук? Может быть, на следующей неделе. Это не вопрос визы. Ему просто нужно получить разрешение на работу, прежде чем он сможет въехать в страну. Обычно это занимает две недели", - сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на представителя пресс-службы клуба.
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук сменил итальянскую "Аталанту" на "Атланту Юнайтед" из американской МЛС в летнее трансферное окно. Сумма трансфера, по оценке итальянских СМИ, составляет 15 миллионов евро. Сообщается, что россиянин подписал с "Атлантой" контракт на 4 года с возможностью продления на сезон.
В минувшем сезоне Алексей Миранчук стал обладателем Лиги Европы в составе "Аталанты". В финальном матче турнира "бергамаски" переиграли леверкузенский "Байер".
Миранчук должен получить разрешение на работу, чтобы въехать в США. В "Атланте" ждут игрока на следующей неделе
В американской "Атланте" сообщили, когда российский полузащитник Алексей Миранчук сможет присоединиться к клубу.
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