"Пока что мы очень довольны его игрой, а также ежедневными тренировками на поле. Конечно, как и планировалось, у него будет время развиваться здесь, в клубе", - цитирует Шикера ТАСС.
Напомним, 20-летний воспитанник Академии московского "Локомотива" Даниил Худяков присоединился к австрийскому "Штурму" в это летнее трансферное окно. Стороны подписали трудовое соглашение до 30 июня 2028 года. В минувшую среду, 7 августа, российский вратарь сыграл за новую команду в товарищеском матче против "Пари Сен-Жермен", который завершился со счетом 2:2.
Спортивный директор "Штурма": мы очень довольны игрой Худякова
Спортдиректор австрийского "Штурма" Андреас Шикер оценил игру нового вратаря команды Даниила Худякова.
Фото: "Матч ТВ"