"Алексей всё еще находится в процессе получения рабочей визы. Обычно этот процесс занимает от двух до трех недель. Мы ожидаем, что Алексей прибудет в Атланту к концу следующей недели. Ожидаем, что он будет готов к матчу с "Лос-Анджелес Гэлакси", - приводит заявление клубной пресс-службы "РИА Новости".
Алексей Миранчук перешёл в "Атланту Юнайтед" в июле этого года. Американский клуб заплатил итальянской "Аталанте" за 28-летнего полузащитника сборной России 12 млн евро. Подписанное соглашение между игроком и клубом рассчитано до 31 декабря 2027 года.
Матч между командами "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Атланта Юнайтед" запланирован на 25 августа. Стартовый свисток должен прозвучать в 5:30 по московскому времени.
"Атланта Юнайтед": ожидаем, что Миранчук будет готов к 25 августа
Пресс-служба американского клуба "Атланта Юнайтед" назвала дату ожидаемого дебюта российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images