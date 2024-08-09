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"Атланта Юнайтед": ожидаем, что Миранчук будет готов к 25 августа

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Пресс-служба американского клуба "Атланта Юнайтед" назвала дату ожидаемого дебюта российского полузащитника Алексея Миранчука.
Фото: Getty Images
"Алексей всё еще находится в процессе получения рабочей визы. Обычно этот процесс занимает от двух до трех недель. Мы ожидаем, что Алексей прибудет в Атланту к концу следующей недели. Ожидаем, что он будет готов к матчу с "Лос-Анджелес Гэлакси", - приводит заявление клубной пресс-службы "РИА Новости".

Алексей Миранчук перешёл в "Атланту Юнайтед" в июле этого года. Американский клуб заплатил итальянской "Аталанте" за 28-летнего полузащитника сборной России 12 млн евро. Подписанное соглашение между игроком и клубом рассчитано до 31 декабря 2027 года.

Матч между командами "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Атланта Юнайтед" запланирован на 25 августа. Стартовый свисток должен прозвучать в 5:30 по московскому времени.

Атланта Юнайтед Алексей Миранчук MLS
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