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Шпилевский: статус капитана "Ариса" дает Кокорину больше ответственности по отношению к команде

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Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о роли форварда Александра Кокорина в команде.
Фото: официальный сайт "Ариса"
"Саша в хорошем состоянии. Сейчас у него новая функция, он действует в статусе основного капитана. Порадовал активностью, старанием. Дай бог, чтобы все продолжалось в таком же духе. Этот статус дает ему больше чувства важности и ответственности по отношению к команде. Он не может сбавлять обороты и давать слабинку", - заявил Шпилевский.

Экс-форвард сборной России Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022-го года. Первые два сезона за клуб из Лимассола россиянин выступал на правах аренды. Летом текущего года Кокорин подписал с клубом полноценный контракт.

В стартовом туре чемпионата Кипра "Арис" одержал выездную победу над клубом "Кармиотисса" (3:1). Александр Кокорин появился на поле с первых минут с капитанской повязкой. Нападающий провел на поле 70 минут и записал на свой счет один гол, который в итоге оказался победным.

Источник: "РБ Спорт"

Алексей Шпилевский Александр Кокорин Арис Лимассол
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