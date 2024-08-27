"Саша в хорошем состоянии. Сейчас у него новая функция, он действует в статусе основного капитана. Порадовал активностью, старанием. Дай бог, чтобы все продолжалось в таком же духе. Этот статус дает ему больше чувства важности и ответственности по отношению к команде. Он не может сбавлять обороты и давать слабинку", - заявил Шпилевский.
Экс-форвард сборной России Александр Кокорин выступает в составе кипрского "Ариса" с августа 2022-го года. Первые два сезона за клуб из Лимассола россиянин выступал на правах аренды. Летом текущего года Кокорин подписал с клубом полноценный контракт.
В стартовом туре чемпионата Кипра "Арис" одержал выездную победу над клубом "Кармиотисса" (3:1). Александр Кокорин появился на поле с первых минут с капитанской повязкой. Нападающий провел на поле 70 минут и записал на свой счет один гол, который в итоге оказался победным.
Источник: "РБ Спорт"
Шпилевский: статус капитана "Ариса" дает Кокорину больше ответственности по отношению к команде
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский высказался о роли форварда Александра Кокорина в команде.
Фото: официальный сайт "Ариса"