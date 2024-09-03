"Вчера утром я подал в отставку. Для меня это было непростое решение, потому что я хотел продолжать работать здесь. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые я считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями я делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
"Кайрат" объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Александром Кержаковым по обоюдному согласию утром 3 сентября. 41-летний российский тренер возглавил казахстанский клуб 29 мая. Под руководством отечественного специалиста "Кайрат" дошёл до полуфинала Кубка Лиги, где проиграл клубу "Женис" со счётом 0:2, а в чемпионате Казахстана с 32 очками, набранными после 18 игр, занимает первое место в турнирной таблице.
Кержаков - об уходе из "Кайрата": хотел продолжать работать, но...
Российский тренер Александр Кержаков прокомментировал расторжение контракта с казахстанским "Кайратом".
Фото: ФК "Кайрат"