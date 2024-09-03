"По всей видимости, Кержаков посчитал, что команда его "плавила". При нем в "Кайрате" действительно появились группировки. Ребята видели, что тренер с первого дня решил избавиться от [бывшего защитника московского ЦСКА Виктора - прим. ред] Васина. Постепенно у Александра Анатольевича стала пропадать коммуникация с подопечными", - передаёт слова неназванного источника "СЭ".
Также сообщается, что, по мнению российского специалиста, игроки "Кайрата" не выкладывалась на поле в проигранном 1 сентября матче с "Астаной" (0:1). Кержаков посчитал, что футболисты не выкладывалась на поле. После разговора в раздевалке российский специалист Кержаков принял решение подать в отставку после разговора в раздевалке.
Вместе с Кержаковым из казахстанского клуба ушли его помощники - Владимир Казаков и Руслан Аджинджал. Обязанности главного тренера "Кайрата" пока будет исполнять Рафаэль Уразбахтин.
Источник: Кержаков посчитал, что команда его "плавила"
По информации СМИ, Александр Кержаков покинул пост главного тренера казахстанского "Кайрата" из-за потери коммуникации с футболистами.
Фото: ФК "Кайрат"