Александр Кержаков сообщил о своих ближайших планах после ухода из "Кайрата"

Российский специалист Александр Кержаков сообщил о своих ближайших планах после того, как подал в отставку с поста главного тренера казахстанского "Кайрата".

Фото: "Комсомольская правда"





О том, что Александр Кержаков покинул "Кайрат" стало известно утром 3 сентября. По информации СМИ, причиной ухода 41-летнего российского специалиста из казахстанского клуба стало оскорбительное обращение президента "Кайрата" с членами тренерского штаба в раздевалке на глазах игроков после поражения в матче чемпионата Казахстана с "Астаной" (0:1) 1 сентября. Кержаков возглавлял "Кайрат" с конца мая текущего года. "Что касается возможных вариантов продолжения карьеры, то сейчас не время об этом говорить и рассуждать. Я только сегодня уволился. Какие мои ближайшие планы? Поспать", - цитирует Кержакова Odds.ru О том, что Александр Кержаков покинул "Кайрат" стало известно утром 3 сентября. По информации СМИ, причиной ухода 41-летнего российского специалиста из казахстанского клуба стало оскорбительное обращение президента "Кайрата" с членами тренерского штаба в раздевалке на глазах игроков после поражения в матче чемпионата Казахстана с "Астаной" (0:1) 1 сентября. Кержаков возглавлял "Кайрат" с конца мая текущего года.