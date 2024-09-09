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Кузьмичев: Антон Миранчук мог перейти к брату в "Атланту", но вмешалась политика

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Бывший директор академии "Локомотива" Владимир Кузьмичёв рассказал, что Антон Миранчук мог перейти в "Атланту Юнайтед".
Фото: ФК "Локомотив"
"Изначально "Атланта", в которую перешёл Алексей, вела переговоры по Антону. У них была со спортивной точки зрения большая заинтересованность, но потом, к сожалению, вмешалась политика. Американцы посчитали, что напрямую из России в этой ситуации они не готовы пригласить игрока.

А с тем же Алексеем, с учётом того, что он долгое время играл в Европе, они спокойно пошли на эту сделку. Интерес был, но вмешалась политика", - цитирует Кузьмичева Metaratings.

Напомним, что Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" этим летом за 12 миллионов евро. По итогам прошлого сезона российский полузащитник стал обладателем трофея Лиги Европы УЕФА.

Сегодня, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о переходе Антона Миранчука на правах свободного агента, полузащитник подписал контракт до лета 2026 года. Напомним, россиянин покинул московский "Локомотив" этим летом, не став продлевать контракт с "железнодорожниками".

В прошлом сезоне Антон Миранчук записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 результативных передач в 38-ми встречах во всех турнирах. После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата и имеет в своем активе 10 набранных очков.

Атланта Юнайтед Антон Миранчук Алексей Миранчук Сьон
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